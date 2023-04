Prato Calcio a 5, la bella notizia Può giocare tranquillo: è già salvo

Colpo di scena alla vigilia della terzultima giornata di regular season. Il Prato Calcio a 5 è salvo. La Divisione Calcio a 5 ha deciso infatti ieri di rimodulare le retrocessioni dal girone B della serie A2 maschile, disponendo che a seguito delle rinunce di Ascoli e AP Aversa non vi siano altre squadre che debbano scendere in serie B. I biancazzurri, che si preparavano all’ennesima sfida decisiva per la salvezza in casa del Modena Cavezzo, tirano un sospiro di sollievo e potranno godersi le ultime tre giornate di regular season senza patemi. Il match Modena-Cavezzo-Prato Calcio a 5 avrà inizio alle 15.30. Nel Prato Calcio a 5 non ci sarà Lucchesi, tagliato dalla società. Sempre oggi alle ore 17, invece, all’Estraforum Kobilica andrà in scena la prima semifinale della Final Four della Coppa Italia di serie A2 femminile, organizzata dal club biancazzurro. Il programma di oggi prevede Futsal Perugia-Virtus Cap San Michele (ore 17) e Mediterranea-La 10 Livorno (ore 20). La finalissima sarà domani alle 15.

Massimiliano Martini