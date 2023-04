Prato calcio a 5 all’ultimo posto Ma resta in A2

Ancora una sconfitta per il Prato Calcio a 5 che – ora è matematico – chiuderà all’ultimo posto questo campionato di A2 avaro di soddisfazioni ma senza retrocessioni. Mentre i biancazzurri venivano sconfitti all’Estraforum Kobilica dall’Active Network Viterbo per 3-1, in contemporanea è arrivata la vittoria esterna del Città di Massa sul campo dell’Eur Roma (3-5) che ha portato a otto i punti di distanza fra le due squadre che, a questo punto, sabato prossimo disputeranno fra loro, a chiusura della regular season, un platonico derby che non avrà più alcun significato di classifica. L’ultimo appuntamento casalingo del Prato Calcio a 5, giocato ieri, si è deciso nella ripresa, dopo che la prima frazione si era chiusa sullo 0-0. Gli ospiti sono volati sul 3-0 con Davì (4’01’’ st), Pelezinho (9’54’’ st) e Curri (12’22’’ st), gol ai quali ha saputo rispondere solo Soto al 17’27’’ st. La formazione schierata dal tecnico Bearzi: Sottosanti, Angelillis, Ballerini, Chiti, Pinzi, Brunetti, Cellini, Luis Garcia, Soto, Bobocea, Piccioni e Giannattasio.

M.M.