Prato calcio a 5 affonda a Roma

EUR

6

PRATO

2

EUR ROMA: Mazzuca, Paolini, Bacaro, Fantini, Emer, Turrisi, Massa, Lancellotti, Messina, Keko, Blasioli, Felici. All.: Minicucci.

PRATO : Giannattasio, Soto, Pinzi, Luis Garcia, Piccioni, Lucchesi, Angelillis, Brunetti, Chiti, Del Greco, Buti. All.: Bearzi.

Arbitri: Prisco (Lecce) e Saccà (Reggio Calabria); crono Pavia (Ostia Lido).

Marcatori: pt 4’59’’ Pinzi (P), 12’26’’ Keko (EUR), 18’36’’ Keko (EUR); st 1’21’’ Keko (EUR), 4’12’’ Lancellotti (EUR), 4’27’’ Lancellotti (EUR), 14’35’’ Luis Garcia (P), 19’30’’ su t.l. Bacaro (EUR).

Il Prato Calcio a 5 perde anche lo scontro diretto con l’Eur Roma e resta in fondo alla graduatoria. Segnano per primi i biancazzurri con Pinzi, ma i padroni di casa prima rimontano e poi chiudono i conti dopo nemmeno 5’ di gioco della ripresa, quando mettono a segno un uno-due micidiale nell’arco di soli 15 secondi che li porta sul 5-1. Finisce 6-2 con spazio ancora per un gol dello spagnolo Luis Garcia e per quello dell’inossidabile Bacaro per i capitolini. Eur praticamente salvo dopo questa gara, Prato ancora in piena bagarre anche se le distanze con il Città di Massa, a sua volta sconfitto in questo turno (3-4 con la Lazio) restano invariate, ossia 5 punti. Ma se ne riparlerà fra due sabati, ossia dopo una nuova sosta: il campionato riprenderà il 18 marzo con la sfida esterna alla capolista Ecocity Genzano.

Passando alla squadra femminile, Prato Calcio a 5 oggi impegnato a sua volta a Roma contro la Brc 1996. Dopo aver interrotto la serie negativa domenica scorsa con il pareggio casalingo ottenuto contro lo Shardana, le biancazzurre inseguono il ritorno alla vittoria e quella odierna, al cospetto di un avversario abbordabile, può essere l’occasione giusta. Il fischio d’inizio sarà alle 17. La classifica del girone B della serie A2 femminile: La 10 Livorno 39; Sabina Lazio 37 punti; Virtus Ciampino 35; Arzachena 33; Roma 28; Pistoia 26; Brc Roma 21; Shardana Futsal 19; Prato Calcio a 5 15; Cus Pisa 11; Athena Sassari 8; San Giovanni 4.

Massimiliano Martini