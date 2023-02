Prato cade nel derby maremmano L’Invicta sfrutta i vuoti dei lanieri

I derby toscani rischiano di compromettere la corsa playoff del Volley Prato nel campionato di serie B maschile nazionale. La truppa di coach Novelli cade per la settimana di fila contro una compagine toscana: prima Santa Croce, poi questa domenica Grosseto. L’Invicta fra le mura amiche si impone 3-1, sfruttando i troppi passaggi a vuoto di un Volley Prato che all’improvviso di riscopre discontinuo in ricezione e sotto rete. Novelli manda in campo Corti e Catalano in diagonale, Coletti e Matteini al centro, Pini e Alpini a schiacciare e Civinini libero. La partenza è tutta maremmana, con l’Invicta a portarsi 12-7, 21-13 e chiudere 25-18. Senza storia anche il secondo parziale con Grosseto sempre in controllo e chiusura 25-21. La reazione del Volley Prato arriva solo nella terza frazione, vinta 20-25, che sembra potere riaprire il derby. Ma è solo un’illusione visto che nel quarto set l’Invicta torna in controllo del match. L’equilibrio dura fino al 19 pari di Bandinelli, poi Grosseto chiude facile 25-20.