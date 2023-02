Prato, big match con la ‘regina’ Arezzo

E’ il giorno del big match per la Juniores nazionale del Prato. Dopo essere tornata al successo nello scorso fine settimana la truppa di mister Ridolfi oggi alle 15.30 fra le mura amiche attende la capolista Arezzo. Il match è di quelli veramente complicati visto che gli amaranto stanno ormai da mesi comandando la classifica del girone toscano, con migliore attacco e seconda difesa meno battuta. I biancazzurri però non partono già sconfitti visto che hanno già a più riprese dimostrato di sapersi esaltare contro le big del girone. Da qui la speranza di ripetersi e di potere fare risultato contro la prima della classe. Fare punti è necessario per restare agganciati al treno delle migliori.

Al momento i Lanieri sono sesti a sette punti dalla vetta e soprattutto a quattro lunghezze dal gradino più basso del podio occupato dallo Scandicci. Vincere quindi per la truppa di Ridolfi significherebbe cambiare completamente prospettive alla stagione. Per farlo però servirà una partita pressoché perfetta.