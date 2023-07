Prato, arriva la bomber Borghesi

Dopo molte conferme e qualche addio eccellente, arriva anche il primo acquisto della squadra femminile del Prato Calcio a 5, che anche nella stagione 202324 militerà nella seconda divisione nazionale. Alla corte del confermato tecnico Nicola Giannattasio è approdata Ilaria Borghesi, ala-pivot classe 1995 che ha disputato l’ultima stagione nella massima serie vestendo la maglia del CF Pelletterie Scandicci. E’ un bel colpo per il club biancazzurro, che si è assicurato un bomber da 90 gol in carriera, realizzati in 91 partite tra serie C, A2 e A, e che ha vinto i titoli di capocannoniera in C (34 gol nel 201920) e in A2 (27 reti nel 202021). Borghesi ha iniziato la propria carriera nel calcio a 11, vestendo le maglie di ACF Firenze in serie A, Empoli e Arezzo. Poi il passaggio al futsal, con la maglia del San Giovanni che ha spinto alla vittoria del campionato di Serie C. Per Borghesi che arriva, ci sono però due giocatrici che lasciano: l’esperta Giorgia Salesi, una bandiera del Prato Calcio a 5, e il portiere Federica Romeo.