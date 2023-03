Prato, Angeli out un mese Bisogna stringere i denti

Respiro di sollievo (si fa per dire) in casa Prato. Fra un mesetto il difensore Angeli sarà di nuovo a disposizione di Lucio Brando. Gli esami strumentali hanno escluso problematiche muscolari particolarmente gravi, per fortuna dei biancazzurri, che dopo la sosta per la Viareggio Cup (domenica 25 marzo non si giocherà) potranno riavere a disposizione, sempre in difesa, anche Bassano (lesione al polpaccio). Entrambi, però, saranno sicuramente assenti per la sfida casalinga di domenica (fischio di inizio alle 14.30 al Lungobisenzio) contro la Sammaurese. A tutti gli effetti uno scontro diretto per entrare nella parte sinistra della classifica e per provare a puntare a qualcosa che conta in questa stagione, evitando di stare ogni giornata a guardarsi le spalle in ottica play out. Difficile, certo, ma non impossibile numeri alla mano. Mancano ancora 8 giornate al termine della regular season, per un totale di 24 punti. Il Prato si trova a quota 39, a tre lunghezze proprio dalla Sammaurese e da Fanfulla e Aglianese (tutte a quota 42). In questo momento l’ultima squadra nella griglia nobile è lo United Riccione con 46 punti, formazione che fino a poche settimane fa è stata anche dietro ai biancazzurri in graduatoria. Serve comunque un filotto di vittorie in queste "8 finali" e non è detto che basti. Ma bisogna provarci a tutti i costi.

L. M.