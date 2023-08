Prato, amichevole con l’Antella E inizia l’annata della Juniores

È iniziata ufficialmente

al Lungobisenzio la stagione 2023-24 della Juniores Nazionale del Prato. L’allenatore è il riconfermato Maurizio Ridolfi, che sarà affiancato dal preparatore atletico Michele Rossi,

dal preparatore dei portieri Stefano Luci e dal team manager Stefano Maestrini.

La preparazione dei baby biancazzurri proseguirà

dal 25 agosto in ritiro

a Porretta Terme. Tantissimi

i nuovi arrivati nell’organico laniero. A difendere la porta sono arrivati Niccolò Strada

dalla Settignanese

e Giovanni Castellani

dalla Cattolica Virtus.

In difesa i volti nuovi sono quelli di Gianpaolo Fiore

(ex Fucecchio), Leonardo Agrello (ex Floria 2000), Rexhep Kola (ex Zenith Prato), Lorenzo Noviello

(ex Scandicci). Nella zona centrale del campo sono invece arrivati Lorenzo

Di Vita e Davide Rus dalla Zenith Prato, Cosimo Ferrari dal Limite e Capraia, Elias Guidi dal Margine Coperta.

In attacco da segnalare Gabriel Preci (ex Lanciotto Campi) e Filippo Lemma (ex Csl Psc), insieme con Zakaria Mouassad (ex Novoli), Matteo Carlesi (ex Limite

e Capraia), Alessio Guizzaro (ex Lastrigiana), Matteo D’Amico (ex Comeana).

Intanto proseguono

gli allenamenti della prima squadra al Lungobisenzio

ed è stata fissata una nuova amichevole. Stasera alle 18,

il Prato ospiterà l’Antella, squadra di Promozione: test quindi meno probante rispetto alle precedenti uscite.

