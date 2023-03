Prato 2000, via Gassani Oggi Zenith-Firenze Ovest

Si torna in campo nel girone B di Eccellenza. Non c’è un attimo di tregua per Prato 2000 e Zenith Prato. La Zenith Prato, oggi pomeriggio alle 14.30, ospiterà il Firenze Ovest per cercare di mettere subito alle spalle il ko di domenica scorsa incassato sul campo della Sinalunghese e per riprendere la sua marcia verso un posto al sole nei play off di fine stagione. "Dobbiamo resettare dopo la sconfitta immeritata di domenica scorsa. Due disattenzioni sui calci piazzati ci sono costate care, oltre ai troppi errori in fase di finalizzazione e a un pizzico di sfortuna– commenta Simone Settesoldi, allenatore dei bluamaranto -. La prestazione c’è stata. Ma dobbiamo tornare a far punti per continuare ad inseguire l’obiettivo dei play off, già da questo turno infrasettimanale. Incontreremo una squadra che si è rinforzata nel mercato invernale. Il Firenze Ovest lotterà su ogni pallone per portare a casa punti important per l’obiettivo salvezza, ma noi dovremo essere più bravi di loro anche su questo piano. Mi aspetto una pronto reazione da parte dei miei ragazzi". Qualche problema di organico, però, inevitabilmente la Zenith Prato lo avrà, visto che mancheranno Lunghi e Maiolino e visto anche che Rosi non sarà al 100%. Rientrerà però fra i convocabili Gori a centrocampo.

Nel frattempo dal Prato 2000 arriva la notizia dell’esonero di Matteo Gassani. Il tecnico massese, che aveva sostituito il dimissionario Stefano Ceri dopo la prima parte di stagione, è stato sollevato dall’incarico, ma ad oggi ancora non si conosce il nome del sostituto. Alla base della frizione pare ci fossero anche le problematiche causate da una rosa ormai ridotta all’osso, visto che i vari Testaguzza, Bettazzi, Chiti, Giusti e Zinna hanno lasciato la squadra.

Per il momento pare che, come già accaduto domenica scorsa, la squadra possa comunque proseguire con alcuni dirigenti in panchina, soprattutto Alberto Aiazzi, per portare a termine in maniera dignitosa la stagione e, magari, ripartire con una programmazione diversa nel campionato di Promozione (se non arriverà una miracolosa salvezza). Nel frattempo, comunque, oggi pomeriggio alle 14.30 dovranno ospitare la Castiglionese, attuale seconda forza del campionato a pari punti con la Colligiana, dietro la capolista Figline.

