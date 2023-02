Prato 2000, una sconfitta pesante E resta fanalino di coda con 8 punti

Prato 2000

0

Sinalunghese

3

PRATO 2000: Daddi, Fall, Querci, Kowalski, Bianchi, Gaggioli, Nencioni, Testa, Liberto, Servillo, Fantini. A disp.: Santangelo, Dembele, Tallarita. All. Gassani.

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Papa, Papini, Corsetti, Ibojo, Corsi, Biagi, Alessi, Bucaletti, Bencini. A disp.: Petrucci, Bardelli, Ajdini, Piccardi, Sestito, Della Lena, Pizzo, Canapini. All. Iacobelli.

Arbitro: Noto di Pisa.

Reti: 11’ Bucaletti, 68’ Papa, 73’ Ajdini.

Ancora una sconfitta pesante per il Prato 2000, che stavolta incassa tre reti casalinghe per mano della Sinalunghese. I ragazzi allenati da mister Gassani, di conseguenza, rimangono fanalino di coda del girone B di Eccellenza con appena 8 punti. Partenza in salita per i padroni di casa, che all’11’ sono subito in svantaggio grazie al gol di Bucaletti, bravo ad approfittare di un passaggio sbagliato a metà campo dai pratesi e a presentarsi a tu per tu con Daddi. Il primo tempo in pratica è tutto qui. Nella ripresa Marini è miracoloso al 55’ nel dire di no a Liberto, difendendo il vantaggio ospite. I locali si lamentano anche per alcuni episodi dubbi in area di rigore avversaria, ma il direttore di gara fa proseguire. Al 68’ allora arriva anche il raddoppio da fuori area di Papa, bravo ad approfittare di un rinvio corto della difesa di casa. In pochi minuti, forse approfittando di un mezzo fallo in attacco, la Sinalunghese trova anche il definitivo 3-0 con Ajdini e porta a casa tre punti importanti per il suo campionato, lasciando in emergenza e in fondo alla classifica il Prato 2000. Ai pratesi, in emergenza di organico, restano nove partite per cercare in extremis di evitare miracolosamente la retrocessione diretta in Promozione.

L.M.