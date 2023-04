Prato 2000, cinque sberle dal Signa

Signa

SIGNA: Crisanto, Di Biasi, Nencini S., Tempesti P., Tempestini, Franzoni, Vitrani, Capochiani, Tempesti L., Giuliani, Dallai. A disp.: Lo Vasco, Camerini, Paoli, Piampiani, Hognogi, Paci, Mosca, Alesso . All.: Scardigli.

PRATO 2000: Santangelo, Gaggioli, Querci, Capecchi, Kowalski, Bianchi, Sacchi, Fall, Nencioni, Servillo, Testa. A disp.: Tortelli, Sarri, Sciaurlo, Tallarita, Dahani, . All.: Testa.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 30’ Vitrani, 55’ Dallai, 65’ e 75’ Giuliani, 90’ Tempesti L.

Ennesima goleada incassata dal Prato 2000, che perde 5-0 in casa del Signa e rimane fanalino di coda del girone B di Eccellenza, ormai già rassegnato alla retrocessione in Promozione. Apre le danze per la squadra fiorentina nel primo tempo Vitrani, ma i pratesi non mollano e restano in partita. All’intervallo sono sotto di un gol. Nella ripresa però si scatena il Signa e trova subito il raddoppio con Dallai. Poi la doppietta di Giuliani taglia le gambe agli ospiti e, nel finale, c’è gloria personale anche per Tempesti.

L. M.