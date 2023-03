Prato 2000, altro ko pesantissimo Cinque sberle dalla Chiantigiana

Chiantigiana

5

Prato 2000

0

CHIANTIGIANA: Pupilli, Batoni, Spinelli, Ceccatelli, Ticci, Posarelli, Cappelli, Mbounga Kameni, Cioni, Cicali, Focardi Olmi. A disp.: Signorini, Barontini, Berardi, Ciolli, Da Frassini, Diurno, Kebbeh, Verdiani. All. Cioffi.

PRATO 2000: Santangelo, Natali, Querci, Kowalski, Nencioni, Gaggioli, Fall, Bianchi, Liberto, Servillo, Testa. A disp.: Dembele. All. F.F. Aiazzi.

Arbitro: Cecchi di Moliterno.

Reti: 20’ Focardi Olmi, 21’ e 62’ Cioni, 77’ e 87’ Kebbeh.

Manca ancora la matematica, ma sembrano davvero ridotte al lumicino le speranze del Prato 2000 di rimanere in Eccellenza. Altra pesante sconfitta quella incassata dai pratesi, che stavolta rimediano un pesante 5-0 sul campo della Chiantigiana, nello scontro da ultima spiaggia per continuare a sperare, e rimangono fanalino di coda del girone B con 8 punti e ora 13 punti da recuperare sulla penultima. Partita in salita già dal primo tempo per la formazione pratese, che comunque cerca di onorare al meglio l’impegno. Al 20’ i padroni di casa passano con la rete di Focardi Olmi e mettono in discesa il loro match. Ci pensa poi Cioni, con una doppietta a cavallo fra primo e secondo tempo, a regalare la definitiva sicurezza ai padroni di casa. Il primo tempo ad ogni modo si conclude sul 2-0 in favore della Chiantigiana.

Nella ripresa, come detto, Cioni realizza la seconda rete in avvio e mette in ghiaccio il risultato con una buona mezzora di anticipo. Nel finale, poi, c’è gloria anche per il subentrato Kebbeh, che realizza in dieci minuti, fra il 77’ e l’87’ la sua personale doppietta e tiene vive le speranze della Chiantigiana di evitare la retrocessione, affossando forse in maniera definitiva il Prato 2000.

L.M.