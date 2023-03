Poli e Menici pronti al debutto I due pratesi nel Valdinievole

I movimenti nelle varie società ciclistiche durante l’inverno, hanno portato due allievi pratesi di belle speranze nella stessa squadra per la stagione 2023. Tommaso Poli e Pietro Menici vestiranno la maglia del Team Valdinievole una delle squadre allievi più forti in campo regionale. Poli figlio d’arte, ricordiamo il padre Paolo e il nonno Renato, ha gareggiato da esordiente nella Pol. Milleluci, e da allievo con la Franco Ballerini. Classe 2007, Tommaso è atleta completo ed ottimo velocista. Pietro Menici, classe 2008, sarà al debutto tra gli allievi. Nelle due stagioni da esordiente al Borgonuovo di Prato, ha vinto 8 gare ed una quindicina di piazzamenti. Ama correre all’attacco ed è buon specialista anche delle gare a cronometro. Da sempre amici, Tommaso e Pietro escono assieme per gli allenamenti, si sono preparati bene nelle settimane scorse e sono pronti al debutto stagionale. Due belle speranze, due giovani promettenti del ciclismo pratese che saranno seguiti con interesse dagli sportivi e dagli appassionati di ciclismo pronti a seguirli.

Antonio Mannori