Poker del Maliseti Seano Un successo per la vetta

Torna in vetta in solitaria il Maliseti Seano nel campionato Juniores Elite, il massimo torneo di calcio giovanile. La truppa di mister Di Vivona rifila un secco 4-2 al Bibbiena e al contempo ringrazia i cugini della Zenith Prato che fermano al Chiavacci sull’1-1 il Fucecchio. Il Maliseti Seano si ritrova così con due punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Fucecchio e a +4 sulla Lastrigiana. Attenzione però ai fiorentini che hanno già osservato il turno di riposo a differenza di Maliseti Seano e Fucecchio. Tornando al match del Comunale a firmare il poker amaranto sono Coppini, autore di una doppietta, Dardha e Asara. Per il Bibbiena va due volte a bersaglio Coli. Spostandoci al match del Chiavacci è di Bashkimi il gol della Zenith Prato, mentre il Fucecchio va a referto con Badalassi. Con questo pari i bluamaranto pratesi di mister Bellandi restano ancora in corsa per la Coppa Toscana. Passando alla Juniores regionale, ancora una vittoria per la capolista Viaccia. Stavolta il successo arriva al Ribelli per 1-0 contro il Firenze Ovest. Un’affermazione che vale doppio perché arrivata contro una diretta concorrente per la promozione nell’Elite, terza della classe. Il Viaccia mantiene così un punto di vantaggio sul Casellina. Quarto il Csl Prato Social Club, reduce dal 2-1 esterno sulla Fortis Juventus. Il Poggio a Caiano batte 1-0 il San Piero a Sieve, il Mezzana va ko 4-1 sul campo del Rinascita Doccia.