Poggio, la caduta fa malissimo Subisce la rimonta: eliminato

Un sogno accarezzato per circa un’ora, poi è finita male. Si è chiusa nella finalissima dei playoff del girone G di seconda categoria la corsa del Poggio a Caiano: il Club Sportivo Firenze si è imposto 2-1 nell’ultimo atto andato in scena ieri a Signa. Ed andrà adesso a giocarsi la promozione con le vincenti degli spareggi-promozione degli altri raggruppamenti. Una stagione che per il sodalizio poggese resta comunque positiva. Dopo il quinto posto colto nella regular season, gli uomini di Andrea Gravante avevano agguantato la finale degli spareggi imponendosi sul più quotato Daytona, in semifinale. E anche nel match di ieri contro il Club Firenze sono stati proprio Pisaneschi e soci a portarsi in vantaggio, quando Scanavini ha trasformato un rigore accordato dall’arbitro Federico Giacomelli di Pisa. La banda Gravante è riuscita a tenere botta sino al 60’, quando il club fiorentino ha pareggiato i conti grazie ad una rete di Cisse. Un gol che ha trascinato la contesa ai supplementari: il Poggio è stato a quel punto costretto a riversarsi in avanti, visto che un eventuale pareggio avrebbe qualificato il Club Firenze in virtù del miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare. E i rivali ne hanno quindi approfittato ulteriormente, firmando il sorpasso al 118’.

G.F.