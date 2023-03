Poggio a Caiano sfida la Sales in casa

Battere la Sales per avvicinarsi al sogno. E’ l’obiettivo del Poggio a Caiano, categoria Giovanissimi regionali, che stamani alle 11 al Martini sfida la Sales. La capolista vuole ottenere i tre punti per garantirsi di lasciare a cinque lunghezze di distacco la più diretta inseguitrice, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, atteso alle 10.45 dalla trasferta a Montespertoli. Il match più complicato è quello dei medicei che attendono in casa la settima forza del girone. Più agevole, almeno sulla carta, il compito del Csl Psc che va a fare visita alla terzultima della classe, ormai retrocessa visto che Banti Barberino e Rondinella Marzocco sembrano irraggiungibili. I match di quest’oggi hanno ancora più significato se si pensa che fra due settimane ci sarà lo scontro diretto fra Poggio a Caiano e Csl Prato Social Club, che potrebbe riaprire il torneo o chiuderlo. Passando agli Allievi regionali, finale di stagione tranquillo per il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che è in una tranquilla posizione di metà classifica. I biancazzurri stamani alle 11 al Rossi attendono il Castelfiorentino United, che è in lotta per non retrocedere.