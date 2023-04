Poggio a Caiano, finale dolce Arriva la vittoria contro Empoli

Finisce con una vittoria al tie break il campionato di serie C femminile per il Punto Sport. Poggio a Caiano si impone 3-2 al Palapacetti al cospetto dell’ormai retrocesso Toyota Scotti Empoli. Una partita che serviva solo a salutare nel migliore dei modi il pubblico amico e che ha vissuto fasi alterne. Le medicee partono male e perdono la prima frazione 14-25. Al ritorno in campo la riscossa per 25-20, ma alla lunga è ancora Empoli a venire fuori, riportandosi avanti nel terzo parziale, vinto 25-22. La quarta frazione si gioca sul filo dell’equilibrio, col Punto Sport che nel finale piazza l’allungo decisivo per 25-23. Ancora Poggio a Caiano sugli scudi al tie break, ottenuto 15-12. Chi perde al quinto set è invece la Pallavolo Prato. L’Ariete cade 3-2 al palazzetto di San Paolo contro il Volley Aglianese. L’Ariete si illude nel primo e terzo set, vinti 25-21 e 25-19. Mentre fatica nel secondo e nel quarto parziale, perde 25-15 e 25-21. Si va al tie break, dove le pistoiesi allungano, costringendo il Pvp alla resa 15-8.