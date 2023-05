Poggio a Caiano e Csl Spareggio per la vittoria

Servirà uno spareggio per decidere chi fra Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club vincerà il campionato Giovanissimi regionali. L’appuntamento è per domenica mattina alle 10.30 in campo neutro a Campi Bisenzio sul terreno di gioco del Lanciotto. I medicei e i biancazzurri hanno letteralmente dominato il campionato, staccando di ben quindici lunghezze i più diretti rivali della Folgor Calenzano, e mettendosi dietro tutte le altre formazioni provenienti dal resto della Toscana. A spezzare l’equilibrio non è bastata nemmeno l’ultima giornata, nella quale sia il Poggio a Caiano che il Csl Psc hanno vinto. I medicei si sono imposti 3-1 al Martini ai danni del Banti Barberino, con le reti di Spinetti, Parrini e Tinti (per i mugellani gol di Lascialfari), il Coiano Santa Lucia Prato Social Club ha invece battuto 2-0 in trasferta il Montelupo con le marcature di Cicciarella e Marzucchi. Entrambe hanno chiuso così a quota 69 punti, frutto di 22 vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Ora si deciderà tutto nello scontro diretto, al quale si arriva dopo che i pratesi hanno recuperato cinque punti di ritardo ai poggesi nelle ultime giornate, vincendo tra l’altro l’ultimo scontro diretto.