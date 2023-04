Playoff, la Rlc è pronta per gara 1 Questa sera arriva Costone Siena

Tutto pronto in casa della Rlc Sistemi Prato per gara 1 del confronto dei quarti di finale dei play off, in serie B femminile. Questa sera alle 21.15 le pratesi, da seconde classificate, ospiteranno Femminile Costone Siena per partire con il piede giusto nella post season. Sfida dal grande fascino, ma al tempo stesso fondamentale per la classifica, invece, quella che oggi pomeriggio attende la Sibe Gruppo AF in serie C Gold. I Dragons ospiteranno infatti alle Toscanini (palla a due alle 18) Mens Sana Siena. "Ci siamo preparati molto bene, siamo consapevoli dei nostri mezzi – commentano Marco Pinelli e Marco Gabbiani, allenatore e viceallenatore della Sibe –. Vogliamo invertire il trend negativo e partire con il piede giusto fin dai primi minuti di gara". I senesi si trovano a metà classifica con 22 punti, mentre Prato è scesa al terzo posto (in compagnia di Olimpia Legnaia e Abc Castelfiorentino) coi suoi 38 punti. Il campionato di serie C Silver, così come quello di serie D, invece, osserverà un turno di sosta e riprenderà dal prossimo weekend.