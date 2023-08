Pettinari riparte dall’Under 15 viola

Un decennio fa, a soli 27 anni, era costretto ad abbandonare il calcio, non prima di aver debuttato in serie A con l’Atalanta. E da qualche settimane, il suo percorso calcistico è ripartito da Firenze: Leonardo Pettinari sarà il nuovo allenatore dell’Under 15 della Fiorentina.

A comunicarlo, è stato lo stesso ex centrocampista pratese, che nella sua breve carriera da giocatore (interrotta per una malformazione al cuore) si era messo in luce soprattutto in B. Pettinari era cresciuto nelle giovanili viola. E così, in qualche modo, si è chiuso un cerchio.

"Rieccomi qua, più “vecchio“, con qualche certezza in più, con la stessa voglia di sempre, al servizio di questi ragazzi che proprio oggi stanno intraprendendo quel percorso che io intrapresi tanti anni fa – ha commentato – cercherò di trasmettergli la passione e il desiderio di raggiungere i propri sogni, attraverso il divertimento, l’impegno, la dedizione e la devozione a questo meraviglioso sport".