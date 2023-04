Peruzzi super a La Spezia E ora guarda alla capitale

Grandi soddisfazioni per il Ct Etruria. Niccolò Peruzzi si è aggiudicato infatti il torneo Under 16 valido per il circuito "Tennis Trophy Fitp Kinder Joy Of Moving 2023" che si è disputato al circolo Luni Mare Tennis Club in provincia di La Spezia. Con il risultato conseguito, l’allievo dei maestri Elia Grossi e Samuele Spampani, preparato atleticamente da Susanna Sarti, potrà così partecipare al master finale in programma a Roma dal 22 al 30 Luglio. Peruzzi è entrato in tabellone nei quarti di finale vincendo per 6-0 6-1 sull’atleta locale Mattia Vivaldi. In semifinale, poi, il portacolori pratese ha combattuto e si è imposto con il convincente punteggio di 6-4 6-3 sulla la testa di serie numero uno del tabellone, Giacomo Invidia, giocatore tesserato per il Tc Sarzana.

Nella parte bassa del tabellone, nel frattempo, è giunto in finale Leonardo Ruffini, atleta del Tc Italia di Forte dei Marmi. Perso il primo set per 6-1, l’atleta del Ct Etruria non si è dato per vinto, e ha reagito prontamente aggiudicandosi il secondo set per 6-3. Palpitante il super tie-break, dove Peruzzi ha fato emergere la sua potenza e regolarità di gioco, imponendosi per 10-7 e aggiudicandosi il diritto di alzare al cielo il trofeo.

L.M.