Pentathlon, oro prezioso per Drovandi

Comeana in festa per la vittoria del titolo italiano indoor di prove multiple di atletica leggera da parte della giovanissima Ginevra Drovandi, che abita appunto in questa frazione del Comune di Carmignano. Drovandi si è imposta nella gara di pentathlon riservata alla categoria allieve che andata in scena domenica scorsa al palazzetto dello sport di Padova. L’atleta carmignanese, classe 2006, è tesserata dalla scorsa stagione per la Toscana Atletica Nissan di Empoli ma è cresciuta sportivamente nell’Atletica Campi Bisenzio, per la quale ha gareggiato nei suoi primi sei anni di attività e che la ospita ancora, nel suo stadio Zatopek, per gli allenamenti guidati dal tecnico Francesco Muller. Drovandi si è resa protagonista di una prestazione maiuscola ed ha fatto registrare 3611 punti al termine delle cinque prove in cui è stata impegnata, ovvero 60 metri piani, salto in lungo, salto in alto (pregevole in particolare la misura di 1,71 ottenuta in questa specialità), getto del peso e 800 metri piani, e sul podio ha preceduto l’altoatesina Alexa Schneider della Volksbank Bruneck, seconda con 3520 punti, e Lisa Maria Caramello dell’Atletica Monza, terza con 3463. Massimiliano Martini