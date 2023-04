Passerella finale per Csl e Galcianese

Passerella conclusiva nel campionato di Promozione femminile per Galcianese (nella foto mister Pallara) e Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Si giocherà questo pomeriggio alle 15.30: le biancazzurre di via Galcianese ospiteranno al Conti il Trebesto, mentre le biancazzurre di viale Galilei saranno ospiti del Castelnuovo Garfagnana. Le partite si presentano come molto agevoli per le pratesi. La Galcianese di mister Pallara (nella foto) gioca contro il fanalino di coda del campionato, fermo a quota zero punti con 17 sconfitte consecutive, 105 gol subìti e solo due fatti. Le biancazzurre invece hanno l’opportunità di guadagnare una posizione in classifica a discapito della Sangiovannese. Il Csl Psc invece affronta la quinta della classe, ma che comunque ha dimostrato un livello di gioco inferiore rispetto alle laniere di mister Colzi, reduce dalla festa promozione fra le mura amiche andata in scena lo scorso weekend al Rossi.