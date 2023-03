Pasquini brilla al Winter Trophy Bene anche Hendric Grassl

Sabato, in un clima più che primaverile, al golf Le Pavoniere è andata in scena la Winter Trophy vinta dal giocatore di casa Nicola Albini con 78 colpi. In prima categoria Franco Pasquini (38) ha superato di misura Marco Massetani (37) mentre in seconda Xiandian Zheng ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 46 punti, contro i quali nulla ha potuto Wenjian Chen fermatosi a quota 39. Domenica oltre 80 giocatori hanno preso parte alla gara Piccinini Collezione Oro Wines. Il meranese Daniel Hendric Grassl si è imposto con 78 colpi giocando le ultime otto buche del percorso in par. In prima categoria Chao Zhong Zhang (35) ha superato Nicola Albini (33) che ha completato un ottimo weekend. In seconda categoria Julian Zozin (38) ha superato Li Zhang al termine di un testa a testa che ha visto i due giocatori appaiati nel punteggio. In terza successo per Liangbo Su (46) seguito da Carlo Ortoleva (40). Premio speciale lady e Alessandra Reali (36).

Andrea Ronchi