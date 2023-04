Pasqua amara per il Prato: un’altra batosta

Lentigione

2

Prato

1

LENTIGIONE (3-5-2): Burigana; Sabotic, Egharevba, Rossini; Cortesi N., Lattarulo (76’ La Vigna), Roma (85’ Muro), Agnello , Iodice (46’ Bonetti); Formato (90’ Staiti), Sala (61’ Bortolotti). All. Beretti.

PRATO (3-4-2-1): Fontanelli; Nizzoli, Cecchi (46’ Frugoli), Sciannamè (63’ Renzi); Ciccone (85’ Kouassi), Del Rosso, Soldani, Bartolini (72’ Petronelli); Cela, Trovade (72’ Nicoli); Diallo. All. Brando.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Marcatori: 4’ Lattarulo, 26’ Formato, 87’ Diallo.

Note: 57’ espulso Cortesi N.

E’ notte fonda per il Prato, che perde anche lo scontro diretto salvezza con il Lentigione e rimane bloccato a quota 42 punti, raggiunto anche dal Mezzolare, a questo punto in piena lotta per evitare i playout. Partenza da incubo per i biancazzurri. Al 4’ Lattarulo porta in vantaggio il Lentigione anticipando tutti sul secondo palo e finalizzando al meglio un bel cross di Cortesi. Timida la reazione ospite. Al 10’ Trovade va giù in area toccato da un difensore. Vorrebbe rigore, ma il direttore di gara fa proseguire. Al 19’ si vede per la prima volta in avanti il Prato: punizione corta di Del Rosso per Trovade, cross per Cela che d’esterno ci prova al volo, ma la palla finisce alta. Al 26’ arriva anche il raddoppio del Lentigione grazie alla conclusione sottomisura di Formato, che sfrutta alla perfezione un cross dalla destra di Roma e batte Fontanelli. Al 31’ ci prova Sala da fuori per i padroni di casa, ma Fontanelli è attento e vola a deviare in angolo. Al 39’ ancora pericoloso il Lentigione: sugli sviluppi di un corner arriva i bel colpo di testa di Formato, che spedisce di poco a lato la sfera. Al 43’ punizione di Sciannamé dalla distanza, con palla che si abbassa e sfiora la traversa. Il primo tempo si chiude quindi con i padroni di casa in vantaggio per 2-0.

Nella ripresa il primo pericolo lo crea la squadra di Brando, con Frugoli che da pochi passi manca il gol. Al 50’ si vedono in avanti i padroni di casa: punizione di Sala, respinge Fontanelli e sulla ribattuta Formato spara alto da ottima posizione. Al 57’ Cortesi rimedia la seconda ammonizione di giornata e viene espulso, lasciando il Lentigione in inferiorità numerica. Il Prato prova ad approfittarne per tornare in partita. Al 62’ combinazione Ciccone-Trovade con tiro a giro di quest’ultimo e palla di poco fuori. Al 68’ locali pericolosi in contropiede con Bonetti che si presenta a tu per tu con Fontanelli, ma calcia sul fondo in diagonale. All’86’ cross di Nicoli, conclusione di Frugoli deviata in corner da Egharevba. Sugli sviluppi del corner, tiro di Cela ribattuto da Burigana, con Soldani che non riesci a deviare il pallone da sotto misura. All’87’ i biancazzurri accorciano le distanze con la zampata di Diallo, ben imbeccato da Kouassi e abile a ribadire in rete dopo la precedente conclusione sulla traversa. Al 91’ Petronelli di testa colpisce in pieno il palo su cross di Nicoli. L’assalto finale del Prato però non sortisce effetti e alla fine a portare a casa i tre punti è il Lentigione.

Leonardo Montaleni