Pap supera il Pisa al fotofinish Partita difficile, ma la grinta c’è

Una vittoria, la prima stagionale, che lancia il club al quarto posto nel girone A del campionato Uisp. Momento positivo per la Polisportiva Amatori Prato, perlomeno per quanto concerne la pallanuoto. Il sodalizio pratese ha infatti battuto pochi giorni fa il Pisa, alla luce di un 9-8 maturato all’ultimo tuffo nella quarta giornata del torneo. Una partita andata in scena alla Colzi-Martini di via Roma, quella che ha poi visto prevalere gli uomini di Francesco Soffi. Una partita equilibrata: quasi sempre pratesi in vantaggio, pisani comunque in gioco e capaci di sfiorare il sorpasso in alcuni frangenti. Nell’ambito di una prestazione collettiva di livello, si segnalano le sei reti messe a segno da Salvatore Costa, mentre il rigore parato dal portiere Edoardo Bernocchi sul parziale di 8-8 ha forse dato la carica per il definitivo contrattacco. La Pap sale quindi in quarta posizione a quota 4 punti, considerando anche il pareggio ottenuto nel turno precedente.