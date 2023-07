Pani e Buonfiglio, caccia al Mondiale

Pochi giorni fa Kieran Crowley, commissario tecnico dell’Italrugby, ha annunciato i convocati per il raduno a Pergine che si chiuderà domani (per poi spostarsi a Corvara, sino a domenica prossima) in vista dei Mondiali. Nella lista ci sono ben due giocatori cresciuti nelle giovanili dei Cavalieri, che attualmente militano nelle Zebre. La novità è intanto rappresentata da Lorenzo Pani: per il giovane rugbista si tratta della prima convocazione in nazionale. Un percorso iniziato nel settore giovanile "tuttonero", partendo dal quale ebbe modo di esordire in prima squadra: diciottenne nella seconda parte della serie A 201819, lanciato dall’allora tecnico Carlo Pratichetti, riuscì a dare un contributo importante per la conquista del terzo posto in quel campionato. In azzurro troverà anche Paolo Buonfiglio: il pilone ventottenne, nato a Prato, è cresciuto nelle giovanili dei "vecchi" Cavalieri, prima di essere cooptato quasi un decennio fa dall’Accademia Fir e di consacrarsi a Mogliano. Per entrambi l’obiettivo a medio termine è il medesimo: andare al Mondiale.