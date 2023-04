Pallavolo Prato riprende la corsa C’è la sfida col Porto San Giorgio

Parte lo sprint finale per l’Ariete nel torneo femminile di serie B2 nazionale. La corsa della Pallavolo Prato riprende dalla trasferta di Porto San Giorgio, dove stasera alle 21 il Pvp affronterà il De Mitri Carlo Forti. Ad attendere la squadra di coach Massimo Nuti sarà una formazione che ha raggiunto la salvezza e che quindi può giocare tranquilla e senza pressioni.

Una squadra di qualità che ad inizio stagione ha inserito una regista di ottimo livello come Giada Graziani su un roster già competitivo. All’andata la gara terminò con un netto 3-0 per le pratesi ma questo oggi significa poco. Come detto mancano quattro gare alla fine del torneo e non è possibile rallentare. La corsa playoff è aperta ed ogni passo falso può essere fatale. Riccione insegue a soli due punti e bisogna arrivare nel miglior modo possibile al confronto diretto del prossimo 22 aprile. La rosa dell’Ariete: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Gianni, Giacomelli, Cecchi, Tamburini. All. Nuti.