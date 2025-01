Pallanuoto, la pratese Sara Cordovani in Nazionale

Prato, 7 gennaio 2025 - Sara Cordovani è l'unica giocatrice pratese confermata nella “Giovane Italia”, il “nuovo” Setterosa che il commissario tecnico Carlo Silipo sta approntando in vista delle prossime Olimpiadi. L'allenatore ha preferito per il momento non affidarsi alla “vecchia guardia”, non chiamando fra le altre nemmeno le due giocatrici pratesi Chiara Tabani e Giuditta Galardi reduci dalle Olimpiadi di Parigi (e che stanno ben figurando anche in questa stagione). Cordovani, che ha compiuto proprio pochi giorni fa 24 anni, milita da ormai due stagioni nella Pallanuoto Trieste e fino allo scorso lunedì si è allenata a Napoli con le compagne di Nazionale (effettuando una serie di allenamenti congiunti con la Spagna) per poi proseguire il raduno ad Ostia (dove rimarrà fino a domenica prossima). E potrebbe essere confermata anche in vista della World Cup che inizierà la prossima settimana in Grecia, per chiudersi il 19 gennaio prossimo. Non si tratta di una novità assoluta per lei: pur senza giocare, Sara era ad esempio stata convocata da Silipo per gli Europei svoltisi circa dodici mesi fa. Il commissario tecnico l'aveva chiamata anche per la prima parte della preparazione pre-olimpica, ma aveva poi deciso di dare ulteriore fiducia alle ragazze che in precedenza avevano staccato il pass-olimpico e l'ex-Rari Nantes Florentia alla fine ha seguito le partite delle compagne da casa. In vista di Los Angeles 2028 però, il commissario tecnico apporterà giocoforza una serie di novità. E Cordovani, che allora avrà 27 anni, potrebbe essere una fra queste.

G.F.