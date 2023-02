Pallacanestro Prato sconfitta Brutta partita contro l’Audax

Niente da fare in serie C Silver per il Progetto Pallacanestro Prato, targato Lo Conte Edile Costruzioni. La formazione allenata da coach Bertini, ampiamente rimaneggiata nel settore esterni, perde a Carrara sponda Audax una gara giocata al di sotto delle proprie possibilità tecniche, incassando un 57-53 che la fa rimanere bloccata a 28 punti e in "seconda" posizione a due lunghezze dalle capolista Folgore Fucecchio, Cus Pisa e Fides Montevarchi. Sempre avanti nel punteggio i padroni di casa dell’Audax, che nel primo quarto mettono subito le cose in chiaro partendo forte e arrivando alla sosta sul 20-9. Nel secondo quarto la musica cambia, soprattutto perché la difesa ospite serra le maglie, ma le percentuali al tiro dei pratesi restano deficitarie, e si arriva al riposo lungo sul 27-20 in favore di Carrara. Al rientro in campo dagli spogliatoi arriva il break pesante dei padroni di casa che all’ultima sosta sono avanti 46-37. L’ultimo quarto è combattuto, ma a Prato non riesce il colpaccio.

L.M.