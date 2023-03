Pallacanestro Prato, caccia ai punti Rlc Sistemi, trasferta abbordabile

Rialzare la testa dopo due sconfitte. Con questo obiettivo, e con il chiaro intento di riavvicinarsi alla prima posizione nel campionato di serie C Silver (ora distante quattro lunghezze), la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato, targata Lo Conte Edile Costruzioni, si prepara alla trasferta sul parquet della Pallacanestro Campi Bisenzio (Palla a due questa sera alle 21). I campigiani sono avversari insidiosi, specie fra le mura amiche, e attualmente si trovano a 24 punti in classifica, a 4 lunghezze dai pratesi, che non stanno attraversando un momento felicissimo della stagione. Passando alla serie B femminile regionale, stasera alle 21 trasferta da provare a vincere in qualsiasi modo per la Rlc Sistemi Prato, che andrà sul campo della Laurenziana, ultima in graduatoria con appena 6 punti, per cercare di guadagnare il terzo posto in solitaria nel raggruppamento. In serie D maschile si giocherà la settima giornata di ritorno. Entrambe le nostre squadre saranno impegnate domani pomeriggio. Alle 18 il Cmb Valbisenzio ospiterà a Vaiano la Cestistica Pescia in uno scontro diretto per evitare le zone basse della graduatoria. Alle 18.30 invece la Montemurlo Basket accoglierà a Oste la Libertas Lucca, che la precede di 8 lunghezze in graduatoria.

L.M.