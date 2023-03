Pallacanestro Prato al terzo ko Campi vince allungando nel finale

Terza sconfitta consecutiva per la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato targata Lo Conte Edile Costruzioni in serie C Silver. I ragazzi di coach Bertini vengono battuti per 74-66 sul parquet della Pallacanestro Campi e rimangono a quota 28 punti, scivolando al quinto posto. Partita equilibrata, ma non bella tecnicamente. L’inizio gara è dei padroni di casa che con Petri e Pittoni scattano sul 7-2; Prato risponde con Vannoni, Guerrini e Pinna. Una serie di sorpassi reciproci culmina con l’ultimo canestro di Corsi a chiusura di frazione (23-21). L’equilibrio sembra rompersi quando i tiri dalla distanza di Bellandi e Saccenti scavano il 32-25 locale. L’inerzia locale prosegue anche ad inizio ripresa con un break di 9-2 per il primo cospicuo vantaggio (51-41). Gli ospiti trovano in Lanari, Marini e Biagi l’appiglio per fermare l’emorragia, ma è Municchi a mandare i titoli di coda con una tripla per Campi. Tabellino: Guasti 3, Vannoni 10, Guerrini 3, Marini 5, Paoletti n.e. Biagi 18, Bogani M., Cavicchi 2, Bonetti 8, Pinna 4, Lanari 13. All. Bertini.