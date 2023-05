Paez e Medvedev, vittorie pesanti per il Team Soudal di Montemurlo

Un week end trionfale per il Team Soudal di Montemurlo. Prima il successo del colombiano Leonardo Paez nella Marathon di Riva del Garda, quindi 24 ore più tardi una splendida tripletta alla Granfondo del Durello con Medvedev, Valdrighi e Mensi ad occupare il podio. Alla gara più attesa del Bike Festival Garda Trentino, Leonardo Paez ha finalmente vinto la gara più impegnativa, la Ronda Estrema di 82,77 chilometri e 3.484 metri di dislivello. Una vittoria superba quella del colombiano, due volte Campione del Mondo, sulla massima distanza della Marathon di Riva del Garda. Paez ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 52 secondi sullo svizzero Marc Stutzmann e sul tedesco Andreas Seewald, vincitore della scorsa edizione. Trionfo anche nella Granfondo del Durello per la Soudal. La medaglia più prestigiosa l’ha conquistata Aleksei Medvedev, vincitore per la quarta volta della Marathon: a Valdrighi l’argento e a Mensi il terzo posto.

Antonio Mannori