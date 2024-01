Orgoglio biancazzurro. Prato, caccia all’impresa

Vincere contro il Ravenna dell’ex Cherif Diallo, per quanto aggiudicarsi l’intera posta in palio nella tana dei romagnoli appaia sulla carta un’impresa. Ma è indubbio che una vittoria esterna colta contro la prima della classe farebbe bene tanto alla classifica quanto al morale. Questo lo stato d’animo con cui il Prato affronterà la capolista del girone D di Serie D, nell’incontro valido per la diciannovesima giornata di campionato in programma oggi alle 14,30. Considerando le varie indisponibilità, a "gonfiare" il gruppo saranno confermati alcuni giocatori provenienti dalla juniores, come Gabriel Preci e Leonardo Agrello. Il tecnico Raffaele Novelli spera però di poter schierare almeno capitan Cela, che dovrebbe ormai essere sulla via del pieno recupero. La priorità è quella di tornare a casa con un risultato positivo, per aggiungere punti al bottino attuale ed allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I biancazzurri possono se non altro contare sugli ultimi confronti, chiusisi a loro favore: due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite. In difesa dovrebbe essere riproposto anche l’esterno diciottenne Francesco Limberti, che nelle recenti uscite ha dato prova della propria duttilità.

"Sarà una bella partita, contro una formazione che sta confermandosi continua sotto il profilo del rendimento – ha chiosato Novelli presentando la gara – e siamo determinati a dare il massimo, come sempre".

Giovanni Fiorentino