Ora la Kabel torna a sorridere Successo che vale il quarto posto

La Kabel torna alla vittoria. Dopo quattro stop consecutivi nel campionato di serie C maschile la giovane formazione di coach Barbieri torna a sorridere. I tre punti arrivano al cospetto del fanalino di coda del girone, una Robur Scandicci che ha deluso le attese.

Tre punti che valgono moltissimo per il Volley Prato perché tengono la truppa laniera al quarto posto a una giornata dalla fine delle competizioni. Coach Barbieri manda in campo Mendolicchio e Corti in diagonale, Conti e Maletaj centrali, Mazzinghi e Nincheri di banda e Disconzi libero. L’inizio è tutto della Kabel che accelera 10-5, strappa 18-12 con Corti, ma poi vive un passaggio a vuoto facendosi riprendere sul 20-19. Qui arrivano cinque punti di fila dei lanieri e il set va in archivio. Al ritorno in campo equilibrio fino al 9 pari.

Poi nuova fuga pratese sul 16-11. Ancora Scandicci a rientrare 20-19 e di nuovo Prato a chiudere 25-23. Più agevole la terza frazione con Prato a festeggiare per 25-16.