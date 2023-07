Opes Toscana calcetto Futsal Evergreen mundial

Vittoria storica per il Futsal Evergreen che per la prima volta nella propria storia riesce a conquistare il torneo Mundial di calcio a 5 amatoriale organizzato come da tradizione dall’Opes Toscana Calcetto sui campi di Iolo. I campioni avevano partecipato a tutte le edizioni del Mundial nel corso degli anni e questa volta sono riusciti a sollevare la coppa al cielo. L’hanno fatto vincendo col punteggio di 4-2 la finalissima, davanti a una nutrita presenza di appassionati e tifosi. Il successo nell’atto conclusivo della manifestazione è arrivato al cospetto dell’Euro Vg Is Back, compagine che era riuscita a chiudere in vantaggio il primo tempo per 2-1 (frutto del vantaggio iniziale, poi del pari del Futsal e infine del nuovo vantaggio dell’Euro Vg). L’Evergreen però si è scatenata nella ripresa, ha messo a segno tre reti diventando irraggiungibile per gli avversari. In gol per i campioni sono andati Samuele Panariello (due volte), Martini e Bugiani. Per gli avversari gol di Sotelo e Cece. Questa la formazione dei campioni: Bugiani, Doni, Martini, Orrù, Panariello G, Panariello S, Poggini, Sanesi, Solazzo, Spanò. All. Stracquadaini. Finisce così la stagione dell’Opes Toscana Calcetto ma sono già in corso i preparativi per metà settembre e il torneo Precampionato. Per info: www.toscanacalcetto.it.