I Dinosauri non sbagliano più un colpo. La capolista del girone B del campionato d’Eccellenza di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto ottiene la nona vittoria nel torneo, stavolta per 5-3 nello scontro diretto con Il Vergè, terza forza del campionato.

A trascinare la prima della classe sono la tripletta di Sarti e la doppietta di Signori, che vanificano i due gol di De Gregorio e la rete di Carpino. In classifica i Dinosauri sono sempre più in fuga. Adesso il vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la Divano Kiev è di sette lunghezze, nonostante quest’ultimi abbiano vinto nell’ultimo turno per 10-2 sul Cno. Assoluto mattatore è stato Andreana con un pokerissimo. Poi a bersaglio due volte Cacchiotti e tripletta per Camuso. Sul fronte opposto doppietta di Nannini. Passando agli altri risultati del girone B vanno annotati altrettanti pareggi.

Il primo è il 4-4 fra Masterfurios e Mambo 2014, il secondo fra Stella Rossa By Night e Shakhtar Sacra finisce 3-3.