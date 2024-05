Prato, entusiasmo per Olimpiadi di Comeana: tutto esaurito con Rosolino

Prato, 20 maggio 2024 - Una festa da tutto esaurito. Sono stati tantissimi i bambini e le famiglie che hanno preso parte alle 'Olimpiadi di Comeana', la manifestazione sportiva promossa dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva alla piscina di Comeana. Un appuntamento che ha visto come grande protagonista il campione olimpico di nuoto, medaglia d'oro ai giochi di Sydney 2000, Massimiliano Rosolino. Il testimonial di Sport e Salute ha giocato con i bambini sia nello spazio verde a fianco della piscina, che in vasca. Un modo per fare avvicinare i più piccoli ai vari sport promossi dal Cgfs: nuoto, basket, pallavolo judo, hip hop.

“E' stata una giornata entusiasmante – racconta Martino Angelini, ideatore dell'iniziativa ed educatore del Cgfs –. Da un lato abbiamo raccontato i valori sociali ed educativi dello sport grazie a Massimiliano Rosolino, dall'altro abbiamo mostrato alla cittadinanza tutto il lavoro di rilancio fatto alla piscina di Comeana. La soddisfazione è stata quella di vedere la felicità negli occhi dei bambini e il consenso delle famiglie per l'organizzazione dell'iniziativa”. “A Prato ho trovato un territorio fertile – commenta Rosolino - Quando c'è un contatto diretto fra le società sportive, l'amministrazione comunale e gli impianti, i genitori si sentono tranquilli e sono incentivati ad affidarsi a queste strutture. La fiducia è alla base del successo per la promozione dello sport. E a Prato col Cgfs ne ho trovato un bell'esempio”.

Quella andata in scena nel weekend è stata anche una sorta di anticipazione dei centri estivi che il Cgfs organizzerà alla piscina di Comeana dall'11 giugno fino al 26 luglio. Attività che andranno di pari passo con quelle del nuoto, dove c'è la possibilità del nuoto anche per adulti. Ai camp estivi ci si potrà iscrivere tramite WebApp oppure di persona all'ufficio di via Roma 258 a Prato, aperto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e martedì e giovedì dalle 12 alle ore 17. Per quello di Comeana è prevista anche l'iscrizione direttamente alla piscina di via Ignazio Silone 1, il lunedì dalle 8 alle 9 e dalle 16.30 alle 21, martedì dalle 12 alle 15.30, mercoledì dalle 8 alle 9 e dalle 12.30 alle 17, giovedì dalle 12 alle 15.30, venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 15.30. Per info: 055/0988050.

“Una bella festa, con tanta gente, tanti ragazzi. Un grande momento di sport, una stupenda mattinata. Lo sport come piace a noi: aperto a tutti, senza barriere, veicolo sociale, capace di favorire stili di vita salutari”. Così il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti e l’assessore allo Sport Jacopo Palloni hanno salutato il campione olimpionico Massimiliano Rosolino. Un evento organizzato anche con il sostegno del Comune. “Un ringraziamento sentito – hanno aggiunto Prestanti e Palloni – va a Rosolino, per la disponibilità e il suo entusiasmo, e al Cgfs che ci ha regalato questa straordinaria e significativa manifestazione”.