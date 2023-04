Ok per Maliseti-Seano e Zenith Blindati i posti in "post season"

Coppa Toscana in cassaforte per Maliseti Seano e Zenith Prato nel campionato Juniores Elite. Nell’ultimo turno entrambe vincono i rispettivi incontri blindando un posto nella post season. Il Maliseti Seano, persa la possibilità di vincere il campionato finito ai rivali del Fucecchio, chiude in terza piazza a seguito del poker rifilato in trasferta al San Marco Avenza. Trascinatori Llana e Asara autori di una doppietta a testa. La Zenith Prato invece arriva quarta vincendo al Chiavacci 4-2 sul Montelupo. Scatenato Buscema che sigla un poker, vanificando le reti ospiti di Terramoto e Urgolo. Passando agli Allievi Elite, il già retrocesso Maliseti Seano perde anche sul terreno di gioco della Sestese, che si impone 2-1. Per gli amarato a bersaglio va Piombanti. Infine i Giovanissimi Elite. Per il Maliseti Seano arriva una sconfitta pesantissima al Comunale di misura per 1-0 contro lo Sporting Cecina. La rete di Zazzeri rischia di condannare alla retrocessione gli amaranto, a cui ora serve solo vincere nell’ultima giornata per salvarsi.