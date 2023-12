Novelli: "Ora giochiamo da squadra. Proviamo a chiudere bene l’anno"

"La squadra ha fatto una buona partita. E’ in crescita. Gioca da squadra e ragiona più come un gruppo nelle due fasi di gioco". E’ soddisfatto Raffaele Novelli, allenatore del Prato, del risultato, ma soprattutto dell’atteggiamento visto in campo da parte dei suoi ragazzi nelle ultime giornate, che hanno portato comunque 4 punti alla causa biancazzurra contro due delle squadre più toste del girone: "La squadra adesso si ricompatta quando c’è da soffrire e non si tira indietro – insiste Novelli -. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo e almeno 10 minuti molto buoni nella ripresa. Poi abbiamo avuto una ventina di minuti di calo anche fisico in alcuni elementi, che magari rientravano da qualche infortunio, e purtroppo abbiamo incassato il gol del pareggio. Siamo venuti fuori di nuovo dopo il pareggio del San Marino, ma è anche normale che nel calcio ci siano gli avversari. Ad inizio secondo tempo forse potevamo sfruttare meglio alcune potenziali occasioni, ma siamo rimasti sempre in partita". L’attenzione adesso è già focalizzata sul match casalingo di mercoledì contro il Corticella: "Sono soddisfatto, anche se sappiamo che non basta e che non ci dobbiamo accontentare o avere atteggiamenti superficiali e di rilassamento – conclude il tecnico del Prato -. Proviamo a chiudere al meglio questo anno solare. Voglio vedere delle conferme anche mercoledì".

L. M.