Notte fonda Il Prato non tira, incubo playout

Aglianese

2

Prato

0

AGLIANESE (3-5-2): Valentini; Fiaschi, Viscomi, Pupeschi; D’Ancona (87’ Zumpano), Remedi (83’ Silvestro), Grilli (67’ Poli), Marino, Maloku; Mascari (67’ Perugi), Della Pietra (90’ Sow). A disposizione: Moretti, Fontana, Delledonne, Vanni. Allenatore: Baiano.

PRATO (3-5-2): Ricco; Diana, Monticone, Bonetti; Stickler (85’ Ceccherini), Gemignani (75’ Gargiulo), Sadek, Trovade (75’ Sowe), Limberti (46’ Santarpia); Moreo (61’ D’Agostino), Gori. A disposizione: Fogli, Nocentini, Preci, Fiore. Allenatore: Ridolfi.

Arbitro: Bernardini di Ciampino.

Reti: 22’ Mascari, 53’ Marino.

Non ingrana il nuovo Prato condotto da Maurizio Ridolfi. I biancazzurri, al termine di una partita dove sono raramente riusciti a rendersi pericolosi, sono stati battuti con un secco 2-0 in casa dell’Aglianese e vedono adesso complicarsi ulteriormente la classifica, bloccati a 24 punti nel cuore della zona play out del girone D di serie D.

Partita bloccata nei primi minuti, con pochissime occasioni da gol e tanti sbadigli in tribuna. Al 18’ si vede in avanti il Prato: lancio di Trovade per Moreo, con tiro da fuori area che sfiora la traversa. Al primo affondo, però, i padroni di casa passano in vantaggio: al 22’ Della Pietra vede in area e serve Mascari, che conclude una prima volta addosso a Ricco, ma poi recupera la sfera e la insacca. Dopo il colpo subito il Prato prova a reagire e alza il suo baricentro, ma senza produrre seri pericoli dalle parti di Valentini. Il primo tempo, quindi, senza troppe emozioni, si chiude con l’Aglianese avanti di un gol.

Nella ripresa al 47’ ci prova subito il nuovo entrato, ed ex di turno, Santarpia, che calcia alle stelle una respinta corta del portiere di casa Valentini. Al 53’ arriva però il raddoppio dell’Aglianese con una bella punizione di Marino che si infila all’incrocio dei pali senza lasciare scampo a Ricco. E’ il gol che in pratica manda i titoli di coda anzitempo sul derby di Agliana, anche se il Prato tenta di fare il possibile nei minuti successivi quantomeno per riaprire la partita. Gli assalti biancazzurri si infrangono tutti sulla difesa neroverde e in pratica la squadra di Ridolfi non riesce mai a rendersi pericolosa. Nel finale, anzi, è Maloku con un bel colpo di testa ad impegnare Ricco, che stavolta è attento e vola ad evitare il 3-0. Sconfitta pesante per la compagine laniera, che adesso, dal basso dei suoi 24 punti, vede avvicinarsi anche il Progresso, salito a quota 21 punti dopo il successo sul fanalino di coda Certaldo. A preoccupare è soprattutto la difficoltà in zona gol della formazione biancazzurra, che per la seconda partita consecutiva non è riuscita a segnare e, stavolta, ha prodotto anche pochissimo.

L.M.