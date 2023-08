Notapinna, Mencarelli in Nazionale di Nuoto: Mondiali Giovanili in Serbia

Giulia Mencarelli è stata convocata per i Mondiali giovanili di nuoto pinnato in acque libere che si disputeranno in Serbia. Lo ha ufficializzato nei giorni scorsi la Fipsas, convocando la nuotatrice pratese alla luce del rendimento evidenziato in questa stagione disputata. L’atleta in forza al Notapinna Prato prenderà parte ai prossimi campionati mondiali "Junior" in acque libere, che prenderanno il via a Belgrado il prossimo 25 settembre (per concludersi il 30 settembre successivo).

Mencarelli era già stata chiamata con la selezionale giovanile azzurra per gli Europei andati in scena in Ungheria, qualche settimana fa. E si era confermata fra le migliori nuotatrici italiane non più tardi dello scorso luglio, salendo sul gradino più alto del podio nei 5 km monopinna "Seconda categoria" nell’ambito dei campionati italiani di nuoto pinnato in acque libere del lago di Viverone. Il suo obiettivo resta quello di capitalizzare al massimo questa nuova esperienza, per continuare a crescere.