Notapinna ai campionati italiani Mencarelli argento negli 800

Una medaglia di rilevanza nazionale, oltre ad una serie di piazzamenti incoraggianti. Questo il bilancio che può tracciare il Notapinna Prato, al termine dei campionati italiani assoluti di nuoto pinnato. Una competizione andata in archivio pochi giorni fa a Lignano Sabbiadoro, che ha visto sfidarsi i migliori atleti d’Italia per quanto concerne la disciplina. Il livello di difficoltà era quindi particolarmente alto, rispetto alle precedenti uscite. Ecco perché il podio conquistato da Giulia Mencarelli rappresenta un segnale di crescita tecnica importante: la giovane nuotatrice ha infatti agguantato l’argento negli 800 monopinna, laureandosi vice-campionessa italiana nella categoria CMAS U18. Ha inoltre gareggiato nei 100 monopinna, chiudendo in sesta posizione. Alla trasferta friulana hanno preso parte con riscontri nel complesso positivi anche le compagne di squadra Martina Tronci e Caterina Leo, cimentandosi nei 100 pinne.

g. f.