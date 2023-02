Niente da fare per Prato: vince Livorno

Si allunga la serie negativa della squadra femminile del Prato Calcio

a 5. Le biancazzurre hanno perso anche il derby con il forte La 10 Livorno, giocato in trasferta. Sconfitta secca quella subita dalle ragazze allenate da Nicola Giannattasio, finite sotto per 8-2. Uniche ad andare a rete contro le labroniche seconde della classe

sono state Pizzirani e Salesi. Questa

la formazione schierata a Livorno: Romeo, Paoletti, Betti, Durante, Chiappini, Castelli, Bini, Grancia, Torrini, Salesi, Pizzirani. All.: Giannattasio.

Questi sono stati gli altri risultati della diciottesima giornata: Shardana-San Giovanni 7-1, Arzachena-Sabina Lazio 1-3, Virtus Ciampino-Athena Sassari 8-2, Brc Roma-Cus Pisa 3-5. E questa è la nuova classifica del girone B della serie A2 femminile: Sabina Lazio 37 punti; La 10 Livorno 36; Arzachena

e Virtus Ciampino 32; Pistoia e Roma 25; Brc Roma e Shardana 18; Prato Calcio a 5 14; Cus Pisa 11; Athena Sassari 8; San Giovanni 4. Le biancazzurre torneranno in campo domenica per affrontare lo Shardana in uno scontro diretto molto importante in "zona tranquillità".