New Team Lyons scatta in vetta La vittoria vale il vantaggio di +3

Tenta lo scatto al vertice il New Team Lyons nella Fase Provinciale di calcio a 5 promossa dall’Opes Toscana Calcetto. La capolista batte 10-1 la Rubrica e si porta a +3 sui Dinosauri, attesi stasera alle 21 ai campi di Iolo dal match contro la Divano Kiev. A sancire la rotonda vittoria della capolista sono state le triplette di Bavuso Volpe e Shtjefni, seguite dalle singole marcature di Cinà, Giaconia, Robi ed Ervin Shtjefni. Per la Rubrica gol della bandiera di Leonardi. Terza piazza a -6 dalla vetta per Diavoli dei Balcani e Masterfurios: i primi reduci dal 6-5 di misura ai danni dello Shakhtar Sacra, i secondi vincenti 8-2 sulla Casa del Popolo Bacchereto. Passando all’Opes League, in attesa dei match delle prime due della classe Manchavevi e Stella Rossa by Night, accorcia le distanze il Giocagiò Team reduce dal 4-3 rifilato al Replay, tripletta di Sestini e gol di Bucca. Bene anche il Bayer 22 col successo 2-1 sul Roberta. In gol Bussone e Coppini.