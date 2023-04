New Team Lyons e Dinosauri La coppia di testa a braccetto

Vanno a braccetto New Team Lyons e Dinosauri nella Fase Provinciale di calcio a 5 organizzata sui campi di Iolo dall’Opes Toscana Calcetto. Le due capolista stanno dominando il campionato, ritrovandosi a pari punti, a quota 15, con cinque vittorie ottenute e un solo ko. Nei match dell’ultimo turno il New Team Lyons aveva tentato la fuga imponendosi 10-1 sulla Rubrica, ma la risposta dei Dinosauri non si è fatta attendere superando 4-0 la Divano Kiev. Le due capolista hanno sei punti di vantaggio in classifica sul trio di terze, Diavoli dei Balcani, Masterfurios, e appunto Divano Kiev. Ma se quest’ultimi nell’ultimo turno hanno perso, Divaoli e Mastefurios sono reduci da un successo. Di misura per i primi, che si impongono 6-5 sulla Shakhtar Sacra, rotondo per i Masterfurios con l’8-2 rifilato alla Casa del Popolo di Bacchereto. E stasera a Iolo alle 22.20 c’è lo scontro diretto per il podio proprio fra Diavoli e Kiev. Passando il Manchavevi vince facile 4-0 sul Mambo 2014, doppietta di Del Prete e reti di Grilli e Ricci, e mantiene il primato a punteggio pieno con tre punti di vantaggio sulla Stella Rossa by Night, a sua volta vincente 5-2 su Il Vergè.