New Team e Dinosauri ancora appaiati in vetta

Si arriva in una situazione di equilibrio totale alla settima giornata della Fase Provinciale di calcio a 5 promossa dall’Opes Toscana Calcetto. New Team Lyons e Dinosauri sono appaiati in vetta a quota 18 punti, frutto di sei vittorie e un solo ko. Identica anche la differenza reti, cioè +22, con i Lyons che hanno fatto 2 gol in più dei Dinosauri, mentre ne hanno subìti anche altrettanti in più. Nell’ultimo turno l’equilibrio è rimasto immutato con le otto reti siglate dai Lyons ai danni dello Shakhtar Sacra, e il 4-0 dei Dinosauri sui Masterfurios. Questi gli altri risultati: i Diavoli dei Balcani battono 7-2 la Divano Kiev e salgono al terzo posto in classifica a sei punti di ritardo dal duo di capoliste. Scatenati i due Mehdihoxha, Adem e Klaidi, autori rispettivamente di quattro e tre gol. Pareggio invece fra Casa del Popolo di Bacchereto e Rubrica, per 5-5: da un lato c’è la doppietta di Innocenti, dall’altro il poker di Attucci. Passando all’Opes League sempre di calcio a 5, primo mezzo passo falso per il Manchavevi che impatta a sorpresa 3-3 col Vergè. Un pari che non viene sfruttato dalla Stella Rossa By Night visto che a sua volta impatta 6-6 col Giocagiò, terza forza del torneo. Vincono i Replay, 9-3 sul Roberta, e il Bayer 4-3 sul Mambo.