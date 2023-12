Natale amaro Il Prato cade al Lungobisenzio

Prato

1

Corticella

2

PRATO (4-3-3): Fogli; Stickler, Angeli, Diana, Casucci; Cela, Gargiulo (85’ Gemignani), Trovade (64’ Sadek); Limberti (46’ Carlesi), Sowe (54’ D’Agostino), Santarpia (63’ Bigonzoni). A disposizione: Balducci, Vitale, De Pace, Moussaid. Allenatore: Novelli.

CORTICELLA (4-2-3-1): Martelli; Cavacchioli, Bonetti Chmangui, Cavallini; Ruffo Luci (61’ Bertani), Amayai; Rocchi (65’ Casadei), Mordini (88’ Suliani), Farinelli; Trombetta. A disposizione: Mora, Grossi, Cudini, Lo Giudice, Prasso, Di Vona. Allenatore: Miramari.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Reti: 30’ Mordini, 55’ (aut.) Diana (aut.), 65’ Cela.

Si interrompe con una sconfitta casalinga la mini striscia positiva del Prato, che al Lungobisenzio viene battuto per 2-1 dal Corticella e resta inchiodato a quota 20 punti, scivolando in piena zona play out nella classifica del girone D di serie D. Partita vibrante in avvio. Al 3’ si fa vedere subito la formazione di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il colpo di testa di poco a lato di Angeli. Al 9’ arriva anche il primo tentativo del Corticella con un gran tiro di Trombetta, ben neutralizzato in due tempi da Fogli. La gara resta estremamente equilibrata, ma calano le emozioni. Al 29’ Sowe ruba un buon pallone sulla trequarti e serve l’inserimento centrale di Santarpia, che tenta la conclusione dal limite dell’area, parata agevolmente dal portiere ospite. Sul ribaltamento di fronte il Corticella passa grazie alla rete di Mordini, al termine di una grande azione tutta palla a terra, quasi da calcio a 5, che libera al tiro in piena area piccola l’attaccante ospite. Al 42’ si rivede in avanti il Prato con una conclusione di Santarpia che non crea problemi a Martelli. Si va quindi al riposo con gli ospiti in vantaggio di misura.

Nella ripresa inizia la girandola dei cambi. Subito in avvio arriva la doccia fredda che rischia di spegnere gli entusiasmi della formazione di casa quando su tiro di Mordini la deviazione sfortunata e involontaria di Diana beffa Fogli e regala il 2-0 alla squadra emiliana. Malgrado il raddoppio incassato il Prato tenta di reagire. E al 65’ arriva il meritato gol di Cela che mette alle spalle del portiere avversario un bel cross di D’Agostino, rimettendo in corsa i biancazzurri. La squadra di Novelli inizia a credere fortemente nella rimonta e prova ad alzare il pressing sul Corticella, che però al 66’ in contropiede sfiora il 3-1 con Casadei. I biancazzurri si gettano in avanti alla disperata ricerca del pari, ma si rendono pericolosi solamente con un colpo di testa di Cela che termina a lato, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Corticella dal canto suo amministra il vantaggio e bada a portare in fondo il risultato, ottenendo tre punti fondamentali per rimanere sul podio provvisorio, salendo a quota 31.

L.M.