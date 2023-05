Mountain bike, quasi 500 iscritti per la prova del "Toscano Enduro Series"

Oltre cinqucento "riders" pronti a sfidarsi lungo i sentieri della Valbisenzio, provenienti da tutta Italia (e non solo). Tutto pronto insomma per la tappa del "Toscano Enduro Series 2023", che prenderà il via stamani da Vaiano. Una competizione che annualmente porta i migliori atleti dell’enduro a gareggiare in tutta la Toscana, e che nell’ultimo biennio ha visto una delle tappe svolgersi a Carmignano. Si tratta invece di un inedito assoluto per la Vallata, anche se gli agonisti del Vaiano Bike Enduro Team partecipano da anni ai vari appuntamenti della rassegna. La cosa non deve stupire, visto che il club presieduto da Stefano Giugni stava lavorando da anni a creare le condizioni per ospitare la kermesse. E il sindaco vaianese Primo Bosi ha sottolineato le potenziale ricadute economiche del quale può beneficiare l’intero territorio in ottica turistica, visto che sono attese oltre 2mila persone. Sul piano agonistico, la gara inizierà alle 8 con partenza dalla Pro loco di Schignano, per poi svilupparsi in tre prove speciali cronometrate che dalla vetta del monte Iavello scenderanno verso la Vallupaia. Il favorito resta il campione Italiano in carica Tommaso Francardo, in forza all’Abetone Vittoria Gravity Team, che dovrà difendersi dagli assalti di Tommaso Calonaci del TSI Free Bike e dai compagni di squadra Vittorio Palmieri e Nicola "Fogaccino" Grotti. Tra le donne il ruolo di favorita spetta di diritto a Nadine Ellecosta (sempre dell’Abetone Vittoria Gravity Team) che ha dominato la gara di Castiglione vincendo le prove speciali davanti ad Irene Savelli dello Young Riderz Pistoia. E a chiudere, un partecipante d’eccezione: nella categoria riservata ai veicoli elettrici si cimenterà anche l’ex-pilota della MotoGp Marco Melandri. Il programma, sulla carta, si prospetta insomma interessante.