Mountain bike, Paez domina sulle Dolomiti Trionfo nella maratona più dura al mondo

Partito con i favori dei pronostici, un super Leonardo Paez si conferma per l’ottava volta padrone della Hero Südtirol Dolomities. Anche nell’edizione 2023 della maratona di mountain bike più dura al mondo, è stato il due volte Campione del Mondo Marathon a mettere la firma nell’albo d’oro, l’ottava da quando si disputa questa gara. E’ stato uno show con il portacolori del Team Soudal che dopo le schermaglie iniziali sulla salite del Danterciepes e Pralongià, sulla micidiale salita dell’Ornella ha accelerato, uscendo dal bosco con quasi 4 minuti di vantaggio sugli inseguitori. I successivi 45 chilometri sono stati una cavalcata solitaria verso l’ottava vittoria alla Hero. "Sono contento di questa vittoria, per me la Hero è una gara molto importante, che mi ha visto crescere e ogni anno trovo sempre la motivazione per tornare – racconta Paez – Non servono parole, l’ho sognato tanto e ce l’ho fatta, questo risultato non sarebbe stato lo stesso senza il lavoro di tutte le persone che ho vicino. Questa vittoria è per mia moglie Alice, la mia motivazione più grande".

Passiamo ai campionati regionali di Cross Country per le varie categorie, che si sono svolti con la disputa del Trofeo Monterotondo Marittimo nella località in provincia di Grosseto. E’ stata una trasferta felice e ricca di successi per il Team Zhiraf di Comeana che ha conquistato il titolo toscano nella categoria Under 23 con l’aretino Tommaso Ferri che ha preceduto Cannugi e Nesi. Tra le donne allieve è stata invece la bravissima Campionessa Italiana e sorella di Tommaso, Elisa Ferri, a conquistare la maglia di Campionessa regionale mentre nella categoria donne junior la speciale maglia è finita sulle spalle della pratese Nelia Kabetaj, altra atleta bravissima nel fuoristrada. Nella gara di Monterotondo Marittimo da segnalare anche il successo dell’allievo pratese del secondo anno, Angelo Daniele Ronzoni del G.S. Borgonuovo.

Antonio Mannori